Чемпионат мира по футболу среди артистов пройдет в Москве

В Москве пройдет чемпионат мира по футболу среди артистов. Сборная России сыграет в одной группе с командами Эстонии, Южной Кореи и Польши.

Традиционный турнир проводится в Москве в седьмой раз. Все вырученные средства пойдут на оказание помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Игры пройдут на столичном стадионе "Локомотив" с 3 по 12 июня.

В Москве прошла жеребьевка турнира. Сборная России в группе А сыграет со сборными Эстонии, Южной Кореи и Польши.

В группе В команды Великобритании, Венгрии, Голландии, Парагвая; группу С составили сборные Румынии, Турции, Аргентины, Казахстана; в группу D –попали сборные Словении, Сербии, Италии, Израиля, пишет vesti.ru.

В составах команд не только артисты, но и известные футболисты. За сборную Парагвая сыграет знаменитый вратарь Хосе Луис Чилаверт, а ворота сборной Израиля будет защищать голкипер сборной СССР Александр Уваров.Бывший нападающий "Москвы" Эктор Бракамонте поможет аргентинцам.

Среди гостей турнира – сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.