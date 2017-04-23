Facebook анонсировала собственную платформу дополненной реальности

На ежегодной конференции для разработчиков F8, открывшейся в Сан-Франциско, глава Facebook Марк Цукерберг подтвердил амбициозные планы его компании на технологии виртуальной и дополненной реальности. Самым важным анонсом создателя крупнейшей соцсети стала Camera Effects — новая AR-платформа, которая будет "жить" внутри камеры приложения Facebook.

В рамках Camera Effects разработчикам предоставят набор инструментов (AR Studio) для создания 3D-масок (как в MSQRD), рамок, фильтров и "тысяч "других спецэффектов, которые можно будет накладывать на видео в режиме реального времени. Некоторые из них будут развлекательными, другие — утилитарными, сказал Цукерберг.

Пользователю будет достаточно навести камеру на какой-либо предмет, после чего программа сама подскажет подходящий эффект. Например, если поднести смартфон к чашке кофе, Facebook предложит "пририсовать" пар, а если к бутылке вина — отобразить год созревания урожая, из которого сделан напиток.

В перспективе, камера Facebook может стать "домом" для массы других AR-приложений и игр, что сделает её прямым конкурентам таким магазинам, как App Store и Google Play. Frame Studio — инструмент для создания рамок — уже доступен разработчикам. А те, кто желает поэкспериментировать с бета-версией AR Studio, может подать заявку на сайте Facebook, сообщает vesti.ru.

AR-технологии внутри камеры Facebook — это только начало, сказал Цукерберг. По его словам, в будущем у пользователей будет всего один гаджет — например, "умные" очки или контактные линзы, при помощи которых они смогут размещать цифровой контент поверх любого объекта в реальном мире.

"Нам не нужен физический телевизор. Мы сможем купить приложение 'ТВ' за 1 доллар и смотреть его, спроецировав на стену", — считает гендиректор Facebook. В то же время Цукерберг не говорил напрямую о том, что его фирма занята созданием AR-очков, но разработку похожих продуктов уже давно ведут Microsoft (гарнитура HoloLens) и Snap (очки Spectacles), а также Apple и Google.

Помимо этого, было объявлено о скором появлении в мессенджере Facebook новой секции, которая облегчит поиск чат-ботов. Их также можно будет находить при помощи QR-кодов.