Вячеславу Платону дали 18 лет тюрьмы

Вячеславу Платону дали 18 лет тюрьмы. Он признан виновным в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. 23 года лишения свободы требуют прокуроры для рейдера номер один в СНГ Вячеслава Платона. Следователи говорят, что доказательств вины у них достаточно. Суд сектора Буюканы может уже сегодня вынести решение по этому делу.

Вердикт вынесла первая инстанция - кишиневский суд.

Ранее прокуроры требовали 23 года лишения свободы для рейдера номер один в СНГ Вячеслава Платона.



Адвокат со своей стороны настаивает на невиновности Платона.

"Все адвокаты настаивали на оправдательном решении. С самого начала, с первых дней рассмотрения дела в суде, наша позиция была ясной", - отметил адвокат Эдуард Руденко.

Вячеслава Платона обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Минувшим летом его объявили в международный розыск, а задержали в июле в столице Украины. Киевский суд вынес решение о предварительном аресте Платона, а Генпрокуратура Молдовы потребовала его экстрадиции.

По данным следствия, Вячеслав Платон украл из Banca de Economii более 800 миллионов леев. Суммы были выведены из страны через офшорные фирмы.

Пресса сообщала, что Платон фигурировал еще в нескольких уголовных делах, в том числе обвинялся в убийстве предпринимателя Василия Лаптеакру и подделке документов. Значится он и в уголовном деле о «российском ландромате». За четыре года через эту преступную схему из России вывели 22 миллиарда долларов. Осели они на счетах более чем пяти тысяч компаний в 96 странах.





