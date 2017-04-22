Вячеславу Платону дали 18 лет тюрьмы. Он признан виновным в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. 23 года лишения свободы требуют прокуроры для рейдера номер один в СНГ Вячеслава Платона. Следователи говорят, что доказательств вины у них достаточно. Суд сектора Буюканы может уже сегодня вынести решение по этому делу.
Вердикт вынесла первая инстанция - кишиневский суд.
Ранее прокуроры требовали 23 года лишения свободы для рейдера номер один в СНГ Вячеслава Платона.
Адвокат со своей стороны настаивает на невиновности Платона.
"Все адвокаты настаивали на оправдательном решении. С самого начала, с первых дней рассмотрения дела в суде, наша позиция была ясной", - отметил адвокат Эдуард Руденко.
Вячеслава Платона обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Минувшим летом его объявили в международный розыск, а задержали в июле в столице Украины. Киевский суд вынес решение о предварительном аресте Платона, а Генпрокуратура Молдовы потребовала его экстрадиции.
По данным следствия, Вячеслав Платон украл из Banca de Economii более 800 миллионов леев. Суммы были выведены из страны через офшорные фирмы.
Пресса сообщала, что Платон фигурировал еще в нескольких уголовных делах, в том числе обвинялся в убийстве предпринимателя Василия Лаптеакру и подделке документов. Значится он и в уголовном деле о «российском ландромате». За четыре года через эту преступную схему из России вывели 22 миллиарда долларов. Осели они на счетах более чем пяти тысяч компаний в 96 странах.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День в целом благоприятен. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не спешите довериться малознакомым людям. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
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ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул