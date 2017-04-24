Поводом для подготовки поправок стали нарушения, обнаруженные в системе обеспечения продуктами учебных заведений и детсадов.

"Санкции, которые применяют сейчас, символичны. Поэтому очень трудно навести порядок в этой области. Повышение штрафов позволит изменить ситуацию к лучшему", - сказал независимый депутат Нае-Симион Плешка.

С авторами поправок в Кодекс о правонарушениях согласны родители, они настаивают на ужесточении ответственности за некачественное питание детей.

Сейчас штраф за нарушение санитарных норм торговли в общественных местах, а также полуфабрикатами и готовыми кулинарными изделиями составляет 300 леев. Продажа и использование в учебных заведениях опасных для здоровья детей продуктов наказывается штрафом в 600 леев.