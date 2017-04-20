Езда на велосипеде почти вдвое снижает риск рака

Согласно результатам исследования, проведенного командой британских ученых из Глазго, использование велосипеда вдвое снижает риск рака и сердечных заболеваний.

В исследовании, которое продолжалось пять лет, принимали участие 250 тыс. добровольцев. Все они использовали велосипед как средство транспорта, а не в качестве дополнительной физической нагрузки, какой могло быть посещение спортзала.

Участники исследования проезжали в среднем по 30 миль в неделю (48 километров). Все 250 тысяч участников пользовались велосипедом как средством транспорта - либо ехали всю дорогу до работы, преодолевали на велосипеде часть пути.

Езда на велосипеде почти вдвое снизила риск смерти для заболевших, передает ВВС.

В ходе исследования выяснилось, что регулярные поездки на велосипеде сократили риск смерти на 41%, в случае с раком - на 45%, с сердечными заболеваниями - на 46%.

Пешие прогулки также снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, но не влияют на онкологические риски. Однако, чтобы почувствовать этот эффект, надо проходить не менее шести миль в неделю (около 9 километров).

За это время 2430 волонтеров, участвовавших в исследовании, умерли. У 3748 из них был диагностирован рак, у 1110 - проблемы с сердцем.

"Это очевидное доказательство того, что люди, которые активно передвигаются, особенно на велосипедах, подвергаются меньшему риску", - сказал ВВС один из исследователей доктор Джейсон Джилл.

"Нам нужно менять нашу инфраструктуру, делать ее более приспособленной для велосипедистов", - добавил доктор.