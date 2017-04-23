На Урале девушка на иномарке опрокинула УАЗ

Daewoo Nexia и УАЗ столкнулись на трассе в Свердловской области, пострадали пять человек, сообщает региональное УГИБДД.

Авария случилась 19 апреля на десятом километре трассы Ревда — Дегтярск — Курганово. По предварительным данным, 26-летняя девушка на Daewoo Nexia выехала на встречную полосу, где столкнулась с УАЗ, который от удара опрокинулся.

В результате травмы получили оба водителя, а также три пассажирки. Трое пострадавших были госпитализированы, пишет РИА Новости.

По данным ГИБДД, виновница ДТП не имеет водительских прав.

Местные СМИ пишут, что опрокинувшийся УАЗ был медицинским.