О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
На Урале девушка на иномарке опрокинула УАЗ
// фото: Открытый Нижний
11:45, 20 Apr 2017
просмотров 98 | комментариев 0

Daewoo Nexia и УАЗ столкнулись на трассе в Свердловской области, пострадали пять человек, сообщает региональное УГИБДД.

Авария случилась 19 апреля на десятом километре трассы Ревда — Дегтярск — Курганово. По предварительным данным, 26-летняя девушка на Daewoo Nexia выехала на встречную полосу, где столкнулась с УАЗ, который от удара опрокинулся.

В результате травмы получили оба водителя, а также три пассажирки. Трое пострадавших были госпитализированы, пишет РИА Новости.

По данным ГИБДД, виновница ДТП не имеет водительских прав.

Местные СМИ пишут, что опрокинувшийся УАЗ был медицинским.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Исключительно плодотворный рабочий день. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня возможны перемены. Многие получат премии или гонорары. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День будет отмечен высокой активностью. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День подобьет Вас на споры со старшими. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День придаст решимости Вашим действиям. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Устрашающий прогресс ядерной программы Северной Кореи
Стивен Эванс ,
Би-би-си, Сеул
Loading...