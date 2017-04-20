Emirates сократит число рейсов в США

Авиакомпания Emirates в мае сократит число рейсов в пять городов США после введения в стране новых правил безопасности, затрагивающих пассажиров из стран Ближнего Востока.

Как сообщает перевозчик, отмена части рейсов обусловлена снижением спроса на авиабилеты в США. Компания намерена сократить число перелетов из Дубая в Форт-Лодердейл и Орландо до пяти в неделю (сейчас они выполняются ежедневно).

В июне также планируется уменьшить количество рейсов в Бостон, Сиэттл и Лос-Анджелес с двух до одного в день.

В марте власти США вели запретна провоз в ручной клади электронных устройств для пассажиров, прилетающих из восьми стран Ближнего Востока и Северной Африки. Аналогичный запрет ввела и Британия, отмечает ВВС.

В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ, который ввел запрет на въезд гражданам семи мусульманских стран. По словам президента Emirates Тима Кларка, после введения этих мер спрос на билеты в США упал приблизительно на треть.

Чтобы привлечь клиентов, не согласных с новыми правилами, компания начала предлагать услуги проката ноутбуков и планшетов и проводить дополнительную проверку гаджетов перед посадкой на рейс.

Emirates совершила свой первый рейс в Северную Америку в 2004 году. Сегодня она обслуживает перелеты по 12 направлениям в США.