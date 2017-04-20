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Австралия ввела новые правила получения гражданства
// фото: shkolazhizni.ru
11:46, 20 Apr 2017
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Австралия ужесточает миграционное законодательство, усложняя процедуру получения гражданства страны. Теперь кандидаты будут сдавать серьезные тесты на знание английского языка и "австралийских ценностей".

О введении новых правил объявил премьер-министр страны Малкольм Тернбулл, передает ВВС.

Подающие на гражданство также обязаны будут предоставить доказательства своего постоянного проживания в стране на протяжении четырех лет - раньше этот срок составлял один год.

О решении стало известно всего спустя два дня после того как Австралия объявила о намерении ужесточить правила выдачи рабочих виз иностранцам.

Тернбулл сказал, что нововведения должны привести к лучшей интеграции мигрантов в австралийское общество. Объясняя, что такое "австралийские ценности", глава кабинета министров напомнил про гендерное равенство и свободу вероисповедания.

"Уважение к женщинам и детям - основная ценность в Австралии", - подчеркнул Тернбулл, добавив, что домашнее насилие неприемлемо.

Изменения миграционного законодательства:

  • Усложненный тест на знание английского языка, включающий проверку навыков чтения, устной речи, восприятия на слух и письма;
  • Предоставление свидетельств интеграции в общество - истории трудовой занятости, обучения или членства в местных организациях;
  • Постоянное проживание в стране на протяжении четырех лет;
  • Подавать на гражданство можно только трижды. Пытающийся схитрить или обмануть на экзамене будет считаться не сдавшим его.



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