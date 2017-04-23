Житель Екатеринбурга попытался убить сына на глазах у прохожих

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который попытался убить своего сына на глазах у прохожих, сообщает СУ СК по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 19 апреля на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Красных командиров. По версии следствия, пьяный мужчина несколько раз ударил своего пятилетнего сына головой об асфальт. Убить ребенка ему помешали прохожие.

Мальчик был доставлен в больницу, а сам мужчина успел скрыться. Позже его задержали сотрудники уголовного розыска, пишет РИА Новости.

В СК уточнили, что 39-летний подозреваемый работает электромехаником в одной из коммерческих организаций.

Уголовное дело возбуждено по статье "покушение на убийство малолетнего". По словам следователей, мужчина уже был судим.