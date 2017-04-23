Лыжница упала со склона и перевернулась семь раз

Американская лыжница Магнолия Неу шокировала зрителей неудачным прыжком с горного склона. Видео падения 16-летняя девушка выложила в Instagram.

В ролике слышно, как кто-то за кадром кричит: "Давай, ты сделаешь это! Да!" После этого Магнолия падает и переворачивается семь раз.

"Квалификация на Олимпийские игры… в дисциплине "гимнастика", — шутит лыжница.

Она отметила, что серьезных травм не получила, пишет РИА Новости.

"Все кости целы. Я в порядке. Это было безумно весело", — сказала она.