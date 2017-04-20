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В Албании не смогли избрать президента из-за отсутствия кандидатов
// фото: FB.ru
11:56, 20 Apr 2017
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Парламент Албании не смог избрать президента, так как правящая партия во главе с премьер-министром Эди Рамой приняла решение не выдвигать кандидатов в первом раунде голосования, передает агентство Франс Пресс.

"Мы не предложили кандидатов с целью продемонстрировать наше желание вести диалог с оппозицией по вопросу избрания нового президента, чтобы достичь консенсуса со всеми политическими силами Албании", — заявил председатель парламента Илир Мета.

Как отмечает агентство, при наличии кандидатов на пост президента для победы одного из них нужна поддержка не менее 84 депутатов из 140. Если после пяти раундов главу государства так и не выберут, действующий парламент будет распущен.

Оппозиция Албании бойкотирует парламент с середины февраля, требуя созвать переходное правительство для подготовки свободных и честных выборов,пишет РИА Новости.



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