Леопард проник в одну из деревень в Индии и серьезно ранил мальчика и лесника, сообщает издание Daily Mail.
Дикое животное пробралось в один из домов жителя населенного пункта в штате Орисса и серьезно ранило мальчика.
На место нападения для обездвиживания леопарда прибыл лесник, который также серьезно пострадал от агрессивных действий хищника.
Поймать животное удалось по итогам двенадцатичасовой операции. За это время три человека получили ранения различной тяжести, пишет РИА Новости.
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Би-би-си, Сеул