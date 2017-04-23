Архитекторы разработали дизайн корабля-тюрьмы в стиле "Игры престолов". ВИДЕО

Архитекторы спроектировали тюрьму на корабле, напоминающую небесную темницу, в которой находился один из главных героев "Игры престолов" Тирион Ланнистер, сообщает Daily Mail.

Предполагается, что на судне можно разместить свыше трех тысяч заключенных. Создатели проекта подчеркивают, что эти камеры, визуально выстраивающие в совокупности два ряда парусов, предназначены для осужденных по обвинению в уклонении от налогов, пишет РИА Новости.

По задумке архитекторов площадь каждой камеры составит девять квадратных метров. При этом основным материалом для постройки тюрьмы послужит бумага.