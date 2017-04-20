Иран и "шестерка" проведут заседание в Вене

Шестерка стран переговорщиков и Иран 25 апреля проведут в Вене очередное заседание комиссии по всеобъемлющему соглашению ядерной программы Ирана, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Шестерка стран и Иран 25 апреля в Вене проведут седьмое заседание совместной комиссии по всеобъемлющему соглашению", — заявил на брифинге Лу Кан.

По его словам, за два дня до этой встречи, 23 апреля, также в Вене Иран и Китай официально подпишут контракт по реконструкции атомного реактора в Араке. "На этом фоне достигнутый Китаем и Ираном вышеупомянутый контракт добавит позитивной энергии этой встрече", — сказал Лу Кан.

Он подчеркнул, что Китай твердо поддерживает достигнутое "шестеркой" переговорщиков и Ираном всеобъемлющее соглашение по ядерной программе Тегерана. Лу Кан выразил надежду на то, что все стороны продемонстрируют политическую волю, "рациональным образом решат существующие разногласия и будут совместно обеспечивать реализацию достигнутого соглашения".

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года, пишет РИА Новости.