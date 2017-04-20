ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

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