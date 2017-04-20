Украинца задержали в Стамбуле с капсулами кокаина

Задержанному в аэропорту Стамбула гражданину Украины, перевозившему в желудке 82 капсулы с наркотиками, грозит до 45 лет тюрьмы, сообщает газета Hurriyet.

По данным газеты, управление по борьбе с наркотиками задержало 26-летнего гражданина Украины Виктора Шупляка 4 апреля в международном аэропорту имени Ататюрка. Наркокурьер, прибывший из бразильского города Сан-Паулу, привлек внимание полицейских своим подозрительным поведением и повышенным потоотделением. Он сообщил, что на следующий день намеревался отправиться в Молдавию.

Шупляка доставили в больницу, где врачи извлекли из его желудка 82 капсулы с кокаином общим весом 728 грамм. Еще 18 капсул были в сумке наркокурьера. Общий вес находки составил 940 грамм, сообщает РИА Новости.

Как объяснил Шупляк следователям, в Бразилии он познакомился с неким русскоговорящим парнем, который предложил ему доставить на Украину некое вещество в обмен на 3 тысячи долларов. Подозреваемый заявил, что сам он не употребляет наркотики.

За торговлю и хранение наркотиков Шупляку грозит от 30 до 45 лет тюрьмы.