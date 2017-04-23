Змея прокатилась на пассажирском поезде в Австралии

В пассажирском поезде, следующем из австралийского города Киама в Сидней, обнаружили змею. Об этом сообщает издание The Sydney Morning Herald.

Пресмыкающееся заметили на полках для багажа над сиденьями. Поезд не стали останавливать, однако пассажиров пересадили на другие места. Когда в вагоне не осталось людей, его заперли.

После прибытия на вокзал в Сиднее специалист осмотрел вагон и поймал рептилию. Она оказалась пятнистым питоном Чилдрена. Представители этого вида неядовиты, вырастают до метра в длину и не представляют опасности для человека, пишет lenta.ru.

В Австралии водится около 170 видов змей, в том числе почти два десятка разновидностей питонов. Наиболее опасными считаются тайпан Маккоя и сетчатая коричневая змея. Их яд токсичнее, чем у любых других сухопутных змей. Несмотря на это, от змеиных укусов в Австралии погибает не более шести человек в год.