Британка потратила 12 тысяч долларов на пластику ради внешности модели Playboy

Жительница британского города Бристоль потратила 10 тысяч фунтов стерлингов (более 12 тысяч долларов) на пластические операции, чтобы стать похожей на телезвезду Хлои Хан (Chloe Khan). Об этом пишет Daily Mail.

20-летняя Кэрис Гудвин (Karys Goodwin) перенесла операции по увеличению губ и груди. На консультации с хирургом девушка брала снимок Хан в качестве примера. Она нарастила ресницы и волосы, чтобы больше походить на своего кумира. Британка планирует продолжить трансформации, также сделав ринопластику, инъекции ботокса и дермального наполнителя (филлера), пишет lenta.ru.

По словам Гудвин, она с детства страдала от неуверенности в себе из-за внешности. Девушке казалось, что у нее недостаточно полные губы и заурядные данные. После проведения первой процедуры британка почувствовала, что впала в зависимость от хирургии и не собирается останавливаться на достигнутом. «Мне нравится, что я выгляжу ненатурально», — сказала она.

Хлои Хан — британская телезвезда, принявшая участие в съемках шоу Celebrity Big Brother («Большой брат знаменитостей») и The X Factor, а также сотрудничавшая с Playboy и другими журналами в качестве модели. На ее страницу в соцсети Instagram подписаны более миллиона человек.