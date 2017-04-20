Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов

Совладелец крупнейшей в России частной газодобывающей компании "Новатэк" Леонид Михельсон второй год подряд возглавил список 200 богатейших бизнесменов страны по версии Forbes.

По данным журнала, состояние бизнесмена за год выросло с 14,4 миллиарда долларов до 18,4 миллиарда.

На втором месте оказался владелец "Северстали" Алексей Мордашов, который в прошлом году занимал лишь шестую строчку рейтинга. По данным журнала, его состояние равняется 17,5 миллиарда долларов (плюс 6,6 миллиарда за год).

Улучшил свои позиции и владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, который с 16,1 миллиарда долларов поднялся с восьмого на третье место, пишет РИА Новости.

Forbes отмечает, что совокупное состояние 200 богатейших россиян за год выросло на сто миллиардов — до 460 миллиардов долларов. При этом число долларовых миллиардеров в стране увеличилось с 77 до 96.