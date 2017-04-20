Принц Уильям вручил Виктории Бекхэм орден Британской империи

Бывшая участница поп-группы Spice Girls, певица и дизайнер Виктория Бекхэм получила из рук принца Уильяма Орден Британской империи за вклад в индустрию моды.

На церемонию награждения в Букингемский дворец звезда пришла с супругом - футболистом Дэвидом Бекхэмом - и своими родителями.

"Для меня огромная честь оказаться сегодня в числе приглашенных в Букингемский дворец. Я горжусь, что я британка, польщена и смущена тем, что получила эту награду от герцога Кембриджского", - сказала сама певица, до замужества известная под именем Виктория Адамс.

"Если ты даешь волю своим мечтам и много работаешь, ты можешь достичь невероятных высот. Я так счастлива разделить этот момент с родителями и мужем; без их любви и поддержки это было бы невозможным", - добавила основательница марки джинсовой одежды dVb Style.

Помимо дизайна одежды, Виктория Бэкхем также создала серию солнцезащитных очков, придумала парфюмерный аромат Intimately Beckham и написала гид по современной моде, сообщает ВВС.

Дэвид Бекхэм получил Орден Британской империи еще в 2003 году, когда был капитаном сборной Англии по футболу.

Помимо Виктории, в среду в Букингемском дворце наградили олимпийскую чемпионку по семиборью Джессику Эннис-Хилл, которая получила титул Дамы Британской империи. Театральный актер Марк Райлэнс стал сэром, а наездница-паралимпийка Софи Кристиансен и первый темнокожий лауреат Тёрнеровской премии Кристофер Офили получили звание командора.