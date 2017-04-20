Евровидение-2017: сцена достроена, начинаются репетиции

Главная сцена Евровидения-2017 полностью достроена. Уже сегодня, 20 апреля, на ней проведут первые технические репетиции статистов, сообщили в Киеве.

Вся конструкция сцены представляет собой практически сплошной экран. Только длина кабелей составляет более 180 километров, а размер сцены около 750 квадратных метров.

Высота сцены для Евровидения 14 метров, ширина – 70, а глубина – 28. Площадь для выступлений – 350 квадратных метров. А вес около 30 тонн, передает korrespondent.net

"Невероятное сочетание светодиодных экранов, прожекторов, управляемых приборов. И в центре этой конструкции будет падать и подниматься камера, которая позволит получить взгляд сверху", – рассказал менеджер Роман Керик.

Немецкий дизайнер Флориан Ведер, который и планировал сцену, объяснил, что она будет символизировать Украину как центр Европы. Именно поэтому была выбрана форма круга.