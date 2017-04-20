Британская полиция теперь сможет стрелять на поражение в водителей, решивших использовать автомобиль для наезда на мирных граждан, заявил один из ведущих экспертов государственной полиции по вооруженному полицейскому патрулированию.
До этого британским полицейским было сказано не стрелять по водителям движущихся транспортных средств из-за того, что это могло создать дополнительные трудности, сказал главный советник Саймон Честерман.
Однако после терактов в Лондоне, Ницце и Берлине, в ходе которых нападавшие использовали автомобиль для наезда на прохожих, было решено изменить это негласное правило.
Одна из самых больших трудностей для полицейских в такой ситуации, как объяснил Честерман, заключается в риске того, что пули при стрельбе могут рикошетом отлететь от стекла, передает ВВС.
"В последнее время мы наблюдали разные ужасные тактики [нападений] с вовлечением автомобилей и грузовиков", - сказал Саймон Честерман.
"Ранее наша политика поведения в таких ситуациях сводилась к тому, чтобы не стрелять в движущееся транспортное средство из-за опасности, которую мы могли создать, попав в водителя", - продолжил он.
"Но если машина изначально используется как оружие нападения, не так уж и много возможностей ее остановить, особенно если это большой грузовик. Например, можно выехать на другой машине ей навстречу, но это не сможет предотвратить наезд. Единственный вариант - застрелить водителя", - подытожил Саймон Честерман.
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