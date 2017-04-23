В Индии оправдан обвиненный в изнасиловании своей дочери француз

Бывший сотрудник генконсульства Франции в индийском городе Бангалор Паскаль Мазурье, арестованный в 2012 году по подозрению в изнасиловании собственной трехлетней дочери, признан невиновным. С бывшего дипломата сняты все обвинения.

Обвинения в адрес Мазурье выдвинула жена-индианка Суджа Джонс-Мазурье. На основании ее показаний дипломата арестовали.

Дело Мазурье рассматривал особый суд, специализирующийся на преступлениях против детей. В ходе процессса были рассмотрены показания 27 свидетелей, вины дипломат не признал.

Во время разбирательства, которое длилось в общей сложности пять лет, Мазурье находился на свободе. После ареста он провел три дня в индийской тюрьме, а потом был освобожден под залог в 1,5 тыс. долларов.

Мазурье намерен дальше растить своих дочерей.

"Они еще юны, и им нужно наставление отца. Бросать детей не в моих планах. Я их люблю, а они - меня. В том, что сделала их мать, они не виноваты. Я хочу быть с ними", - покомментировал вердикт Мазурье в интервью ВВС.

Суджа Джонс-Мазурье, которая по-прежнему остается женой дипломата, считает, что вердикт несправедлив. Об этом она сказала в интервью индийскому телевидению. Суд, по ее мнению, не сумел защитить детей и обеспечить восстановление справедливости.

Жена дипломата также заявила, что оспорит вердикт.