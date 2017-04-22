В Хынчештах задержали налетчиков на микроавтобус

Полиция и прокуроры задержали в ночь на четверг злоумышленников, совершивших две недели назад вооруженное ограбление микроавтобуса в Хынчештах. Прокурор Хынчешт Овидиу Скутельник сообщил на пресс-конференции, что были арестованы четверо предполагаемых преступника.

"Розыск осуществлялся по всем направлениям, в том числе, путем сбора оперативной информации. Напомню, что налет был совершен 5 апреля у села Буцень района Хынчешты. На водителя накинулось трое мужчин в масках и с капюшонами на голове. Его выбросили из машины, угнали транспорт до ближайшей фермы и бросили. Преступление относится к числу особо опасных", - отметил он.



По словам, прокурора все задержанные ранее не судимы.



"При обыске в их жилье найдены изобличающие их преступную деятельность предметы: радиостанции, перчатки, маски, пистолет, а также приспособления для выращивания наркотиков. Устанавливается круг их клиентов, потому мы подозреваем их еще в одной специализации - продаже наркотиков", - пояснил чиновник, сообщив, что в Молдове за первые три месяца года совершено 33 разбойных нападения.



Налетчикам грозит до 10 лет лишения свободы, передает Инфотаг.