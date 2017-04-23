Воспитательница напоила ребенка хлоркой в детском саду Екатеринбурга

Шестилетний мальчик отравился хлоркой в детском саду в Екатеринбурге.

В прокуратуре Свердловской области сообщили, что утром ребенок обратился к воспитателю с просьбой дать ему попить. Женщина налила малышу воды из чайника.

Мальчик сделал несколько глотков, после чего пожаловался на неприятный и кислый вкус. Выяснилось, что в чайнике был раствор дезинфицирующего средства «Дэо-хлор», который налила нянечка, чтобы его почистить.

Ребенок был доставлен в больницу с диагнозом «ожог гортани, полости рта, а также ожог пищевода под вопросом». Малышу промыли желудок. В настоящее время он находится в больнице на стационарном лечении, пишет riafan.ru.