Директор ФСБ: заказчик теракта в метро Петербурга установлен

Заказчик взрыва в метро Санкт-Петербурга установлен, заявил директор ФСБ Александр Бортников. Данных о личности предполагаемого заказчика и другие подробности он не сообщил.

"Практически установлен. Да, да, установлен", - сказал Бортников, отвечая на вопрос журналистов.

"Все, что было официально предъявлено, свидетельствует о подготовке террористами того акта, который произошел в питерском метрополитене. Будем постепенно вводить вас в курс дела", - сказал глава ФСБ.

Днем 3 апреля во время визита в Петербург президента Владимира Путина на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в вагоне поезда прогремел взрыв. Жертвами взрыва стали 15 человек, десятки получили ранения, напоминает ВВС. Следствие считает непосредственным исполнителем теракта гражданина России Акбаржона Джалилова 1995 года рождения, уроженца Киргизии.

В минувший вторник ФСБ сообщила о задержании в Одинцовском районе Московской области одного из организаторов взрыва в метро - Аброра Азимова 1990 года рождения. Задержанного подозревают в том, что он "осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова".

В среду Басманный суд Москвы арестовал Азимова до 3 июня. На заседании суда Азимов заявил, что напрямую не причастен к случившемуся. "Мое участие есть, но не прямое. Я не осознавал свои действия, мне давали команду, я исполнял", - сказал Аброр Азимов.

В тот же день стало известно о задержании в Новой Москве старшего брата предполагаемого организатора взрывов - Акрама Азимова, 1988 года рождения. Его родственники ранее сообщали, что тот был задержан правоохранительными органами Киргизии в городе Ош для экстрадиции в Россию.