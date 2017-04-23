Водитель Mercedes протаранил и ограбил владельца Chevrolet в Москве

После столкновения с Chevrolet в Москве водитель Mercedes украл у его владельца видеорегистратор и скрылся в неизвестном направлении, сообщили источники.

Авария произошла на Пресненской набережной в Москве. В ходе спора владелец Mercedes решил не ограничиваться словами и ограбил 32-летнего водителя Chevrolet, вытащив у него из машины видеорегистратор.

После этого он скрылся с места происшествия. По словам потерпевшего, ему был нанесен ущерб в размере пяти тысяч рублей, пишет riafan.ru.