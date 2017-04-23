Блогеры искупались в автомойке ради смеха. ВИДЕО

Австралийские блогеры и радиоведущие испытали на себе автомойку в действии. Мужчины "искупались", находясь в собственном кабриолете.

Видео, снятое во время процедуры, было опубликовано в Facebook и собрало за сутки почти миллион просмотров, пишет korrespondent.net.

Как отмечает издание Mashable, блогеры решились на этот эксперимент исключительно ради смеха.

Интернет-пользователи оценили поступок австралийцев, оставив несколько тысяч комментариев под видео. "Я всегда мучался догадками, что же произойдет, если попробовать это...", - прокомментировал один из юзеров сети.