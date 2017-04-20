Трагедия произошла на железнодорожной станции Чемсфорда еще 12 апреля, однако СМИ сообщили о ней только сейчас. Детали происшествия не раскрываются.

Эспбери стал знаменитым в 2005 году после того, как вместе с двумя другими участниками вошел в состав группы The Choirboys, созданной для популяризации хорового пения. Перед этим Патрик активно пел в церковном хоре, сообщает Mirror.

Группа записала два альбома и активно выступала с концертами. Однако в 2007 году первоначальный коллектив The Choirboys был распущен, так как у участников начали меняться голоса. Впоследствии в состав группы вошли новые исполнители, отмечает Вести.ру.

Семья Эспбери выпустила заявление по поводу его смерти, сообщив, что он, помимо пения, был "талантливым и многообещающим композитором, искренним любителем футбола, а также чувствительным, внимательным и заботливым человеком".