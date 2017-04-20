В египетском городе Луксор торжественно открыли после реставрации гранитную статую фараона Рамзеса II высотой 11 метров и весом 75 тонн.
Статую презентовали на торжественной церемонии в Луксорском храме на берегу Нила вечером 18 апреля. Она заняла место рядом с другими аналогичными статуями, расположенными у входа в храм.
Во время обнаружения археологами статуя была расколота на 57 частей. Все куски были обнаружены в период с 1958 по 1960 годы, сообщает Вести.ру со ссылкой на Reuters.
Рамзес II, он же Рамзес Великий, является одним из самых знаменитых фараонов Древнего Египта. Его правление, пришедшееся на XIII век до н.э., характеризовалось захватническими войнами, которые египтяне вели к югу от страны и на Аравийском полуострове.
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