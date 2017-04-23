"Ладу" угнали вечером 19 апреля в тюменском районе Войновка, когда ее владелец отлучился в аптеку, оставив заведенную машину незапертой. Угонщик спокойно сел в автомобиль и уехал, сообщает NewsProm.ru.

Утром 20 апреля угнанное авто попало на камеры наблюдения на въезде в Тюмень. Через некоторое время одна из патрульных машин обнаружила и остановила "Ладу". Угонщик рассказал инспекторам, что за ночь успел съездить в расположенный в 240 километрах от Тюмени город Тобольск, чтобы похоронить умершего кота, и вернуться обратно.

В пресс-службе областной автоинспекции рассказали, что после похорон угонщик, судя по всему, успел еще и помянуть усопшего кота, так как у него были выявлены признаки опьянения. Ранее не имеющий водительского удостоверения мужчина уже неоднократно задерживался за управление транспортом в пьяном виде, передает Вести.ру.