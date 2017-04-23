Ограбление произошло рядом с банком, где работает потерпевший. При этом добычей грабителей стали 380 миллионов йен, передает Вести.ру.

В Японии самой крупной купюрой являются 10 тысяч йен. Если вся сумма была купюрами с изображением птицы-феникса и храма Бедо-ин, то это 38 тысяч купюр.