Неизвестные с топорами напали на игроков в домино в Китае. ВИДЕО

Мирная игра в домино вылилась в массовую драку в одном из городов Китая. Двое неизвестных вошли в зал, где сидели игроки, и напали на них с топорами. На агрессоров тут же набросились другие находившиеся в помещении мужчины, сообщает Mirror.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как неизвестные сначала спокойно стоят в зале для игры в домино, а затем без всякой видимой причины нападают на сидящих рядом мужчин. Соседи игроков по залу стремительно за них вступаются, начинается массовая драка, пишет vesti.ru.

Потасовка моментально перетекает на улицу. Видно, что участники конфликта бегут по улице, держа в руках стулья. Судя по всему, нападавшим удалось убежать. Причина конфликта неизвестна. Также не сообщается, пострадал ли кто-нибудь в результате драки.