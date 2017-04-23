Женщина-боксер ради чемпионата отрезала косу на взвешивании

Ради выступления на соревнованиях боксеру из Челябинска Ирине Русских на прошедшем чемпионате России по боксу пришлось распрощаться с косой.

Перед боем, когда до конца взвешивания оставалось 5 минут, весы показали у Ирины Русских превышение допустимого веса на 50 грамм. Для продолжения соревнований, спортсменка решилась отрезать свою косу. По словам спортсменки, она не жалеет о том, что сделала. Русских провела пять боев и завоевала серебряную медаль, пишет vesti.ru.

Ирина Русских — мастер спорта по боксу. Она выступает за сборную России, а ранее — за сборную Украины. По словам Ирины, два года назад ей пришлось переехать в Челябинск из Донецка из-за военных действий на Украине.