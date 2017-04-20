Ученые: употребление свекольного сока перед занятием спортом делает мозг "моложе"

Употребление свекольного сока перед занятием спортом улучшает работу мозга пожилых людей, заявили учёные из университета Уэйк-Форест (Wake Forest University).

"Ранее ряд исследований показал, что физические упражнения благотворно влияют на мозг, — говорит один из авторов исследования Джек Реджески (Jack Rejeski). – Но наша небольшая научная работа продемонстрировала, что интенсивные физические нагрузки в сочетании со свекольным соком меняют мозг пожилых людей-гипертоников ещё сильнее, делая его похожим на то, что мы видим в голове молодых людей".

Свекольный сок, помимо витаминов, содержит большое количество нитратов – соединений азота, попадание которых в организм помогает ему производить монооксид азота (NO). Это важнейшее соединение, которое управляет сужением и расширением кровеносных сосудов, сообщает РИА Новости.

Кроме того, несколько исследований показали, что свёкла способна улучшать физическую работоспособность людей различных возрастов.

И недавно исследователи решили проверить ещё одно свойство свекольного сока. Они пригласили к участию в эксперименте 26 человек в возрасте 55 лет и старше. Все испытуемые не занимались спортом и не ходили на фитнес, но у всех у них наблюдалось высокое кровяное давление.

Во время исследования (оно происходило в течение шести недель) три раза в неделю участники выпивали свекольный сок за час до умеренно интенсивных тренировок. Например, испытуемые 50 минут ходили по беговой дорожке. Важная оговорка: половина участников получала свекольный сок, содержащий 560 миллиграммов нитратов, другая часть – плацебо (тот же сок, но с маленьким количеством нитратов).

Во время эксперимента учёные наблюдали за работой мозга испытуемых при помощи магнитно-резонансной томографии, отслеживая то, как менялась активность его клеток и какие связи между ними формировались.

Оказалось, что в обоих случаях работа мозга улучшилась, однако пожилые люди из первой группы гораздо дальше продвинулись в этом отношении, чем остальные участники опытов. Активность нервных клеток в тех частях мозга, которые отвечают за движения рук и ног, а также число связей между ними у таких добровольцев повысилось до значений, характерных для здоровых 30-35 летних людей.

Примечательно, что подобные связи не образовались в мозге людей из второй группы. Такие данные говорят о том, что "омоложения" мозга и приобретения им способности формировать новые связи между клетками при занятиях спортом всё же не происходит.

В будущем исследовательская группа намерена проверить, сохраняется ли этот эффект на протяжении более длительных периодов. Также команда планирует изучить благотворное влияние свекольного сока в более масштабных клинических испытаниях.

Результаты исследования опубликованы в научном издании Journals of Gerontology: Medical Sciences.