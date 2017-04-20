Time включил Иванку Трамп и ее мужа в список самых влиятельных людей мира

Журнал Time включил дочь президента США Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера в список самых влиятельных людей мира 2017 года.

Трамп и Кушнер, получившие должности в администрации главы государства после его избрания, попали в категорию «Пионеры».

В этой же рубрике представлены актриса и телеведущая Саманта Би, музыкант Chance the Rapper, актриса Констанс Ву, адвокат и политик Боб Фергюсон, исследователь и разработчик игр Демис Хассабис, боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор, пишет gazeta.ru.

Кроме того, в списке оказались актер и музыкант Риз Ахмед, ресторатор Барбара Линч, губернатор Токио Юрико Коикэ и другие деятели.