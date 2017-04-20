Mastercard выпустила банковские карты с датчиком отпечатков пальцев

MasterCard планирует массово выпускать платежные карты с функцией авторизации по отпечатку пальца вместо PIN-кода.

Новые карты сейчас тестируются в Южной Африке и Mastercard надеется распространить их по всему миру к концу 2017 года.

Для нового способа идентификации клиент банка может установить два отпечатка пальцев, но "оба они должны быть вашими", - подчеркивают разработчики.

Для проведения платежных операций продавцам не нужно устанавливать специальный сканер или другое оборудование. Датчик работает только при покупке непосредственно в магазине — для онлайн-оплаты, как обычно, потребуется ввести PIN-код.

Датчик отпечатка пальца представляет собой небольшой прямоугольник, который находится в верхнем правом углу и доступен, когда карту вставляют в платежный терминал. Оплата пройдет после того, как датчик просканирует и сопоставит отпечаток с сохраненной в биометрическом чипе информацией, пишет nv.ua.

Для того, чтобы получить такую карту, будет необходимо посетить отделение банка и сдать отпечатки — примерно так же происходит процесс получения других биометрических документов. Зашифрованный цифровой шаблон вашего отпечатка пальца хранится на микросхеме EMV карты.