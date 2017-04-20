В Госдуму внесли законопроект о захоронении Ленина

В четверг, 20 апреля, в Госдуму России был внесен законопроект с предложением правового механизма для захоронения останков Владимира Ленина.

"Соответствующие поправки мы предлагаем в действующий закон о погребении и похоронном деле", - сообщил один из инициаторов проекта закона Владимир Сысоев (ЛДПР).

"Наш законопроект содержит правовой механизм перезахоронения останков Владимира Ильича Ленина. Порядок и сроки, а также место захоронения должны устанавливаться правительством с учетом решения межведомственной комиссии", - уточнил он.

Представитель ЛДПР заявил, что на эту законодательную инициативу сподвигли результаты опроса Левада-центра, согласно которым большинство россиян высказалось за захоронение тела Ленина, пишет nv.ua.

"Мы изучили этот вопрос и подготовили свой законопроект, так как считаем, что надо в год столетия Революции отдать дань уважения этому человеку, который в свое время был крещен и заслуживает быть погребенным", - отметил Сысоев.