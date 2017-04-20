Китай планирует купить мирового энергетического гиганта - Reuters

Китай создает консорциум, в который войдут государственные нефтяные гиганты, банки и фонд национального благосостояния КНР, который будет ключевым инвестором в рамках IPO Saudi Aramco, сообщили Reuters осведомленные источники.

Компания Saudi Aramco в следующем году проведет IPO, которое, как ожидается, станет крупнейшим в мире, поскольку его размер может составить около $ 100 миллиардов.

Среди ожидаемых членов консорциума - $ 800-миллиардный фонд национального благосостояния China Investment Corporation (CIC), нефтяные гиганты Sinopec и PetroChina, а также госбанки, пишет nv.ua.

"IPO поможет решить, кто или какая страна может обеспечить продолжение поставок нефти компании и Саудовской Аравии", - сказал источник, добавив, что размер доли каждой компании китайского консорциума будет зависеть от их нынешних взаимоотношений с Aramco и властями Саудовской Аравии.