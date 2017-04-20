Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов

Ювентус и Монако стали последними полуфиналистами Лиги чемпионов, в четвертьфинальных противостояних обыграв Барселону и дортмундскую Боруссию соответственно.

Барселона не сумела отыграть отставание в три мяча после выездной встречи с Ювентусом. В матче на Камп Ноу туринцы грамотно выстроили оборону и сумели не пропустить ни одного мяча.

Первый тайм начал активнее Ювентус, но по истечении первых 15 минут игры инициативу к своим рукам прибрала Барселона, однако по-настоящему острый момент смогла создать только один: на 19-й минуте массированная атака Барселоны привела к выводу Месси на ударную позицию прямо по центру, но аргентинец с левой низом пробил мимо дальней штанги.

Во втором тайме Барселона продолжала активно действовать в атаке, но мяч упрямо не шел в ворота Буффона. На 56-й минуте Месси принял мяч на линии штрафной и мощно пальнул в дальний, казалось, наверняка, но мяч в сантиметрах разминулся со створом.

Спустя десять минут Буффон ошибся на выходе при подаче углового, мяч был переадресован на Месси на пустые ворота, но удар аргентинца сходу пролетел над перекладиной. На 80-й минуте Барселона создала последний опасный момент в матче: Маскерано не дотянулся до навеса с фланга, направленного в створ, но вратаря Юве это не дезориентировало и Буффон совершил суперсэйв.

0:0 в игре и 3:0 по сумме двух матчей в пользу Ювентуса - туринцы уверенно идут в полуфинал, а Барселона второй год подряд вылетает из Лиги чемпионов в четвертьфинале, пишет nv.ua.

Барселона – Ювентус 0:0 (первый матч - 0:3)

Барселона: Тер Штеген — Серхи Роберто (Маскерано, 78), Пике, Умтити, Альба – Ракитич (Алькасер, 58), Бускетс, Иньеста – Месси, Суарес, Неймар.

Ювентус: Буффон — Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро — Пьянич, Хедира — Куадрадо (Лемина, 83), Дибала (Барцальи, 75), Манджукич — Игуаин (Асамоа, 88).

Предупреждения: Иньеста, Неймар – Хедира, Кьеллини

Во втором полуфинале Монако во второй раз обыграл дортмундскую Боруссию. После выездной победы команда Жардима уверенно стартовала в домашней игре, уже к 17-й минуте решив исход противостояния после двух мячей Мбаппе и Фалькао.

В начале второго тайма надежду Дортмундцам подарил гол Марко Ройса, однако на больше Боруссия не сподобилась, пропустив в последней десятиминутке еще от Жермена.

Монако – Боруссия Д 3:1 (первый матч - 3:2)

Голы: Мбаппе, 3, Фалькао, 17, Жермен, 81 – Ройс, 48

Монако: Субашич – Туре, Глик, Жемерсон, Менди – Моутиньо, Бакайоко – Силва (Раджи, 90), Лемар – Мбаппе (Жермен, 81), Фалькао (Дирар, 68).

Боруссия Д: Бюрки – Пищек, Сократис, Гинтер, Геррейру (Пулишич, 72) – Вайгль – Дурм (Дембеле, 26), Кагава, Шахин (Шмельцер, 46), Ройс – Обамеянг.

Напомним, накануне первыми полуфиналистами Лиги чемпионов стали Реал и Атлетико, обыграв Баварию и Лестер соответственно.