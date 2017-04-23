Американка попыталась завоевать парня с помощью презентации в Power Point: Microsoft оценила, а парень -нет

Студентка университета штата Минессота Лиззи Фентон сделала для понравившегося парня презентацию в Power Point, в которой подробно описала свои достоинства.

Презентация состоит из шести слайдов. Первый называется "Почему тебе стоит со мной встречаться" и сопровождается фотографией Фентон. Во втором слайде девушка объясняет молодому человеку, что она понравится его родителям, и те перестанут донимать его вопросами о его отношениях. По ее словам, она хорошо воспитана, может поддержать разговор, одевается со вкусом и будет подобающе выглядеть на семейных торжествах.

Третий слайд посвящен ее терпению: студентка готова мириться с полигамией молодого человека, а благодаря смене имиджа может "превратиться" в другого человека. В четвертом слайде Фентон рассказывает, что ее грудь продолжает расти, и привела расчеты, согласно которым к 2025 году охват одной ее груди составит 57 см.

Пятый слайд посвящен материальному положению студентки. По ее словам, она живет отдельно от родителей, финансово независима и может заплатить за себя на свидании. Шестой слайд представляет собой юмористический коллаж из фотографий и выдуманных цитат знаменитостей, которые признаются, что завидуют ее красоте или боятся пригласить на свидание.

Публикация сразу же стала вирусной. Несмотря на то, что девушке так и не удалось добиться цели и молодой человек, ради которого все затевалось, попросил ее больше ему не писать, нестандартный подход оценили в компании Microsoft — создателе программы Power Point, пишет РИА Новости.