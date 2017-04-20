Специалисты создали назальный спрей для доставки лекарственных препаратов в мозг. Он успешно проходит через гематоэнцефалический барьер. Для здоровых тканей спрей не опасен. Ученые говорят, что спрей можно будет использовать в процессе лечения разных заболеваний, например, рака мозга.
Исследователи уже опробовали новый метод доставки лекарств на саранче. Исследование показало: золотые наночастицы спрея оказывались в мозге насекомых уже через 30-60 минут. На здоровые ткани частицы спрея не влияли. Теперь специалисты планируют клинические испытания на людях.
До этого ученые из Университета Дьюка и Медицинского института Говарда Хьюза разработали новый способ доставки лекарств строго к определенным нейронам в мозге - DART. Обычно препараты воздействуют на все типы нейронов. Но это грозит побочными эффектами, если необходимо повлиять только на один тип клеток, пишет meddaily.ru.
DART работает, генетически программируя особые клетки и заставляя их выделять энзим "GPS beacon". Этот энзим просто располагается на поверхности клеток. Все меняется, когда используются лекарства, образующие с энзимом связку. Лекарства применялись учеными в минимальных дозировках, поэтому они не влияли на другие клетки. Они эффективно улавливались поверхностью клеток, быстро накапливаясь в повышенной концентрации.
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