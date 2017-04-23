Дом в форме ковбойского сапога построили в Техасе

В городе Хантсвилл появился гигантский ковбойский сапог из дерева и камня. Местная достопримечательность является полностью функционирующим домом, который сдается в аренду всем желающим.

Дом-сапог - детище фирмы Дэна Филлипса Phoenix Commotion. Эта фирма разрабатывает и строит доступное жилье с использованием переработанных материалов, пишет newsru.com.

В здании, внешний облик которого, несомненно, радует глаз обитателей американского Запада, есть две спальни, одна ванная, просторный двор, а также место для отдыха на крыше. Общая площадь составляет 66 кв. метров.

Деревянные стены дома-сапога сделаны из обрезков, собранных на различных строительных площадках, пол выполнен из каменной мозаики, а потолок - из обложек винтажных виниловых пластинок.