Приложение Wingman поможет найти пару одинокому другу

Жительница Лондона по имени Тина Уилсон разработала простое мобильное приложение, при помощи которого пользователи могут попробовать отыскать пару своим одиноким друзьям.

Программа под названием Wingman в целом напоминает существующие сервисы знакомств, однако для работы с ней изначально нужны минимум два человека: желающий найти пару и жаждущий помочь ему в налаживании личной жизни друг. Ищущие пару пользователи не могут зарегистрироваться или переписываться в приложении сами - этим занимаются их друзья.

При создании профиля приложение само подтягивает общедоступную информацию из Facebook "одиночки", а затем друзья добавляют свои отзывы о его достоинствах и общаются с друзьями потенциальной пары, однако в конечном счете именно одинокий пользователь решает, подходит кандидат или нет, пишет newsru.com.

Wingman уже несколько лет находится в стадии бета-тестирования в Австралии и Великобритании, а первой страной, в которой приложение запустится официально, может стать США. Пока что Wingman существует в версии для iOS, но, по словам Уилсон, в скором времени программа станет доступна и владельцам Android-устройств.