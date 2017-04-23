Американка прижигала утюгом 9-летнего сына, который забыл в школе свои письменные работы

Полиция США арестовала 32-летнюю многодетную мать Тамишу Джин из города Пемброк-Пайнс (Флорида), подозреваемую в пытках малолетнего сына. По предварительным данным, афроамериканка прислоняла к коже ребенка раскаленный утюг и порола его ремнем.

Истязания 9-летнего мальчика были наказанием за то, что он забыл принести из школы свои письменные работы и не показал их матери.

"Просто возмутительно использовать раскаленный утюг в качестве воспитательной меры. Это больше похоже на пытки", - говорит капитан Эл Ксикс из полицейского департамента Пемброк-Пайнса.

Афроамериканка Тамиша Джин, воспитывающая трех детей, дважды прислоняла горячий утюг к груди сына. Кроме того, родительница-садистка избивала его поясным ремнем.

Правда, сама Тамиша признает вину только частично. Со слов женщины, она сознательно била только ремнем, а утюг просто держала в руке. Прибор был отключен от сети, но еще не остыл.

Тамиша считает, что сын сам случайно прикоснулся к раскаленному утюгу, когда активно уворачивался от материнского ремня. Джин добавила, что якобы ничего не знала о травмах сына, который не говорил ей об ожогах. Так или иначе, женщине предъявили обвинение в жестоком обращении с детьми, пишет newsru.com.



Джин разрешили встречаться под контролем чиновников с двумя своими детьми в возрасте двух и 16 лет, которых отдали приемной семье. Но Тамиша не может иметь каких-либо контактов с пострадавшим сыном. На этом настаивала прокуратура, по данным которой мальчик "боится своей матери".

