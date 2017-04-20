Китай запустил первый космический грузовик

Китай в четверг, 20 апреля, осуществил запуск первого грузового космического корабля «Небесный корабль-1» («Тяньчжоу-1»). Прямая трансляция велась на YouTube.

Запуск ракеты-носителя «Великий поход — 7» («Чанчжэн-7») с космическим кораблем состоялся в 19:41 по местному времени (14:41 мск) с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. На борту грузовика находилось более пяти тонн груза, включая топливо и другие припасы для космической лаборатории «Небесный дворец — 2» («Тяньгун-2»), пишет lenta.ru.

Лаборатория «Небесный дворец — 2» стала моделью для проверки технологий жизнеобеспечения для будущей китайской многомодульной орбитальной станции. Главными задачами лаборатории являются прием пилотируемого и грузового кораблей, тестирование среднесрочного нахождения космонавтов на орбите, дозаправка топливом, а также проведение ряда научных и прикладных экспериментов.