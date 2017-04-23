Новозеландские пауки накрыли поле гигантской паутиной. ВИДЕО

Поле в районе новозеландского залива Пленти оказалось накрыто 30-метровой паутиной. Об этом сообщает издание National Geographic Australia.

Паутину обнаружили местные жители, которые приехали к полю с детьми для занятий спортом. «Мы думали, что вряд ли в ней окажутся пауки, — рассказывает одна из них. — Но когда зашли дальше, и ноги стали вязнуть в паутине, мы заметили сверху маленькие черные штучки».

Австралийский арахнолог Кор Винк (Cor Vink) объяснил, что массовое переселение пауков вызвали ливни, которые бушевали в Новой Зеландии на прошлой неделе, и последовавшее за ними наводнение, пишет lenta.ru.

Чтобы перебраться на новое место, небольшие пауки выпускают нити паутины и поднимаются в воздух с порывами ветра. В прошлом аналогичный феномен наблюдался в Пакистане и Австралии.