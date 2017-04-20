У Фийона украли ноутбук и флешку

У кандидата на пост президента Франции от партии Республиканцы, экс-премьера страны Франсуа Фийона украли ноутбук и флешку с персональными данными. Об этом сообщают французские СМИ.

Как выяснили журналисты, кража произошла еще во вторник в Лилле, где проходил митинг в поддержку предвыборной кампании политика.

По данным газеты Le Parisien, неизвестные взломали дверь автомобиля сопровождения и выкрали из салона ноутбук и флешку, а также патроны и полицейские нарукавные повязки.

В предвыборном штабе Фийона заверили, что ноутбук был дистанционно заблокирован, а на USB-флешке не было какой-то ценной информации – только личные фотографии, пишет korrespondent.net.

Полиция начала расследование по факту кражи.