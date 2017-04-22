Таможенники обнаружили контрабанду на полтора миллиона леев

Контрабанду на полтора миллиона леев обнаружили сотрудники Таможенной службы. По их данным, две преступные группировки перевозили морем из Турции в Молдову товар широкого потребления. Он предполагался на продажу на рынках страны.

Подозреваемые ввозили одежду и обувь. При обысках в их домах обнаружили документы и электронные устройства, доказывающие их причастность к контрабанде. Заведено уголовное дело.

Пять членов группировок получили по 30 суток ареста. Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы.





