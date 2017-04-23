Медведь гулял ночью в парке под Оренбургом

Полицейские ночью искали медведя, замеченного возле городского парка в Медногорске, позже выяснилось, что зверь сам ушел из города, сообщает в четверг УМВД по Оренбургской области.

По информации ведомства, сообщение о прогуливающемся медведе поступило в полицию от местного жителя. Дежурный отдела полиции с помощью камеры наблюдения системы "Безопасный город" увидел пробегающего по аллее медведя, уточняет УМВД.

Однако прибывшие на место сотрудники ДПС, ППСП и Росгвардии зверя уже не обнаружили, пишут Риа Новости.

"После в ходе патрулирования города Медногорска сотрудники полиции установили, что медведь вышел из города в сторону карьеров, где его следы затерялись… Угрозы для граждан нет, медведь вернулся в свою среду обитания", — говорится в сообщении.







